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SpaceX готовит к испытательному полету на высоту 18 км прототип корабля Starship 

ТАСС и ещё 1 20 минут назад
SpaceX готовит к испытательному полету корабль на Марс
Фото: SpaceX
Американская компания SpaceX готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

"SN8 (модификация корабля — прим. ТАСС) с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готов приблизительно через неделю", — указал Маск.

По его словам, специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего будет осуществлен тестовый "полет на высоту 60 тыс. футов (18,3 км — прим. ТАСС) и возвращение" его на Землю.
Компания Илона Маска SpaceX поставила новый рекорд
В начале сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.
В мае очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 метров.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск 31 августа сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году.
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Комментарии 1
Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , ИТАР-ТАСС
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