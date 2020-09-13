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Эксперты посоветовали не покупать сейчас iPhone 11 

Ferra.ru и ещё 3 2 часа назад
Эксперты посоветовали не покупать iPhone 11
Фото: Ferra.ru
Для производителей смартфонов является совершенно нормальной практикой снижение стоимости устройств предыдущих поколений перед выпуском нового. Эксперты сообщили, что это случится и с Apple. После старта продаж новой серии iPhone 12 старые iPhone 11 и iPhone SE (2020) станут дешевле. Поэтому спешить с покупкой смартфона Apple старого поколения не стоит.
JPMorgan Chase опросила исследователей, и они рассказали, что продажи iPhone в целом сейчас снижаются, особенно продажи iPhone 11 и iPhone SE (2020). Эксперты ожидают, что после выхода iPhone 12 стоимость этих моделей значительно уменьшится.
Напомним, согласно слухам, Apple выпустит в этом году четыре модели iPhone 12. Среди них будут условно бюджетный 5,4-дюймовый смартфон, две 6,1-дюймовые модели, и одна большая модель с диагональю экрана 6, 8 дюйма.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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