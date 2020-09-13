В Якутии нашли уникальную мумию древнего медведя

Предполагается, что находка относится к каргиноскому межледниковью.

Фото: СВФУ им. М.К. Аммосова СВФУ им. М.К. Аммосова

Оленеводы нашли прекрасно сохранившуюся тушу медведя возрастом более 20 тысяч лет на острове Большой Ляховский в архипелаге Новосибирских островов. Об этом сообщили в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) имени Аммосова.

Предполагается, что находка относится к каргиноскому межледниковью (по различным данным, этот период начался около 50 тысяч лет назад и закончился около 22 тысяч лет назад). По словам старшего научного сотрудника лаборатории «Музей мамонта» НИИ прикладной экологии СВФУ, кандидата биологических наук Максима Чепрасова, для определения точного возраста будет проведен радиоуглеродный анализ.

В университете отметили, что находка имеет огромно значение для всего мира.

«На сегодня это первая и единственная находка в своем роде – целая туша медведя с мягкими тканями. Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте. По фотографии видно, что у медведя сохранился даже нос. Ранее находили только черепа и кости», - пояснила кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией «Молекулярная палеонтология» Лена Григорьева.