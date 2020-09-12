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Ракета компании Astra не смогла достичь околоземной орбиты во время испытаний 

ТАСС и ещё 8 39 минут назад
Ракета-носитель, разработанная американской компанией Astra, не смогла достичь околоземной орбиты в ходе испытательного запуска с "Тихоокеанского космопорта" (Pacific Spaceport) на острове Кадьяк (штат Аляска). Об этом сообщается в субботу в Twitter компании.

"Удачный старт и начало полета, который, к сожалению, был прерван на этапе работы двигателей первой ступени", — говорится в заявлении. Запуск ракеты, получившей обозначение "3.1", проводился без полезной нагрузки. "Как отмечалось ранее, мы рассчитываем, что нам понадобится три попытки, чтобы достичь околоземной орбиты", — указывается в пресс-релизе, опубликованном позднее на сайте Astra.

"На раннем этапе полета система навигации могла дать сбой, который привел к небольшому отклонению ракеты от заданной траектории, в связи с чем было решено в управляемом режиме отключить двигатели с помощью системы безопасности полета, — подчеркнули в компании. — Мы не выполнили все поставленные цели, но получили опыт и собрали большое количество важных данных".

Ракета-носитель компании Astra имеет длину около 10 м, она предназначена для вывода малых спутников на низкую орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять ее к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.
В марте нынешнего года компания предприняла попытку запустить ракету, получившую маркировку "3", но пуск окончился неудачей. Нынешний старт неоднократно переносился по разным причинам — от задержки с заправкой ракеты топливом до неблагоприятных погодных условий.
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Наука и техника , Видео , Аляска
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