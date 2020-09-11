Червям измерили температуру с помощью наноалмазов 

Китая и Ученые из Германии Японии создали квантовый термометр на основе флуоресцентных наноалмазов и успешно измерили температуру крошечного червя-нематоды. Исследование стало первым примером использования таких термометров в живом организме и может стать важным этапом в развитии квантового зондирования. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Флуоресцентная микроскопия — удобный инструмент анализа в биологии, позволяющий подсвечивать необходимые структуры объекта светом определенной длинны волны и фиксировать флуоресценцию, вызванную этим светом. Последние достижения позволили получать детальные изображения различных живых структур, а также фиксировать физиологические характеристики, такие как значение pH, температура или наличие активных форм кислорода. Квантовое зондирование — сравнительно новая технология, использующая чувствительность квантовых систем к окружающей среде. Примером такой системы могут служить флуоресцентные алмазы. Их вот уже семь лет широко использую в биологии для определения температуры внутри культивируемых клеток. Однако их еще не применяли при исследовании динамических биологических систем.

Исследователи нанесли на поверхность наноалмаза полимерные структуры и ввели их внутрь круглых червей — нематод Caenorhabditis elegans, являющихся популярным модельным объектом биологии. Несмотря на быстрое передвижение наноалмазов внутри тела червя, их возможно было отследить с помощью флуоресцентного микроскопа и успешно измерить температуру. После искусственного повышения температуры с помощью фармакологического вмешательства квантовый термометр также успешно справлялся с задачей.