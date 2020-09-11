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Червям измерили температуру с помощью наноалмазов 

Индикатор 1 час назад
Червям измерили температуру с помощью наноалмазов
Фото: BSIP/Universal Images Group/Getty Images/Emily Edwards/Joint Quantum Institute/Indicator.Ru
Ученые из Германии, Китая и Японии создали квантовый термометр на основе флуоресцентных наноалмазов и успешно измерили температуру крошечного червя-нематоды. Исследование стало первым примером использования таких термометров в живом организме и может стать важным этапом в развитии квантового зондирования. Работа опубликована в журнале Science Advances.
Флуоресцентная микроскопия — удобный инструмент анализа в биологии, позволяющий подсвечивать необходимые структуры объекта светом определенной длинны волны и фиксировать флуоресценцию, вызванную этим светом. Последние достижения позволили получать детальные изображения различных живых структур, а также фиксировать физиологические характеристики, такие как значение pH, температура или наличие активных форм кислорода. Квантовое зондирование — сравнительно новая технология, использующая чувствительность квантовых систем к окружающей среде. Примером такой системы могут служить флуоресцентные алмазы. Их вот уже семь лет широко использую в биологии для определения температуры внутри культивируемых клеток. Однако их еще не применяли при исследовании динамических биологических систем.
Исследователи нанесли на поверхность наноалмаза полимерные структуры и ввели их внутрь круглых червей — нематод Caenorhabditis elegans, являющихся популярным модельным объектом биологии. Несмотря на быстрое передвижение наноалмазов внутри тела червя, их возможно было отследить с помощью флуоресцентного микроскопа и успешно измерить температуру. После искусственного повышения температуры с помощью фармакологического вмешательства квантовый термометр также успешно справлялся с задачей.

«Было удивительно видеть, как квантовая технология так хорошо работает внутри живого организма. Я никогда не мог представить, что температура крошечных червей размером менее 1 мм может отклониться от нормы, — рассказал ведущий автор статьи, сотрудник Городского университета Осаки Масадзуми Фудзивара. — Наши результаты являются важным этапом, который может определить будущее развитие квантового зондирования, поскольку они демонстрируют, какой вклад оно может внести в биологию».

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Наука и техника , Германия , Китай , Япония
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