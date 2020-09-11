Астрономы оказались вредны для экологии 

Австралийские ученые подсчитали, что один астроном производит за год 37 тонн эквивалента углекислого газа.

Астрономическая наука Австралии , как утверждают авторы исследования, опубликованного в свежем номере журнала Nature Astronomy, производит за год в общей сложности 25000 тонн эквивалента углекислого газа. Всего же в ней задействовано менее 700 активных исследователей, включая аспирантов, и простой арифметический подсчет как раз и дает ту самую цифру в 37 тонн на человека.

Большая часть этих выбросов, то есть около 60%, приходится на долю суперкомпьютеров, которые ученые используют не только для обработки терабайт данных, полученных с помощью телескопов, но также для моделирования и проверки своих теорий — например, о возникновении вселенной.

Кстати, в том же номере Nature Astronomy вышла статья Симона Портегиса Цварта из Лейденской обсерватории, который призывает коллег не использовать суперкомпьютеры для таких целей как, например, отправка электронных писем, и вообще не запускать без лишней надобности эти машины на полную мощность. А самое главное — отказаться от питона при больших расчетах, поскольку использование этого язык программирования, по словам Цварта, требует повышенных затрат электроэнергии.

Но астрономы используют не только суперкомпьютеры, а еще и обсерватории, и по этой статье на каждого австралийского исследователя космоса приходится примерно пять тонн неэкологичных выбросов в год. А еще ученые часто летают на конференции и различные другие мероприятия, выбрасывая при этом в атмосферу еще шесть тонн эквивалента углекислого газа.

Впрочем, не все астрономы одинаково вредны для экологии. Исследователи из Института астрономии Общества Макса Планка, например, подсчитали, что выбросы от немецких исследователей почти в два раза меньше, чем от их австралийских коллег, а все из-за того, что в Германии по сравнению с Австралией значительно более развита возобновляемая энергетика.