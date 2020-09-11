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Apple удалил приложения «Россия-1», «Вести FM», «Вести.ру» из App Store на Украине 

ТАСС и ещё 16 1 час назад
Apple удалила приложения ВГТРК из украинского AppStore
Фото: © franz12/Shutterstock/FOTODOM
Приложения "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру" удалены из каталога App Store на территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга ВГТРК.

"Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также популярного новостного приложения "Вести.ру" из каталога App Store", — сказали в пресс-службе.

Причиной блокировки стало "требование Службы безопасности Украины", подчеркнул собеседник агентства.
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс. Украина" попали под запрет 15 мая 2017 года, позже в санкционный список Киев добавил несколько российских телеканалов — "СТС Медиа", "Спас ТВ", "Телеканал ТВ3" и "Мир", а также издательский дом "Комсомольская правда" и ряд радиостанций, большая часть из которых работает в Крыму.
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