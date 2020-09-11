Motorola выпустит дешевый «Киев» 

Motorola готовит к выпуску недорогой смартфон с поддержкой 5G. Об этом сообщает издание TechnikNews со ссылкой на отчет инсайдеров.

Аппарат фигурирует во внутренней документации компании под названием Kiev («Киев»). Девайс будет отличаться от других дешевых устройств поддержкой связи пятого поколения. Также «Киев» будет одним из первых телефонов на рынке, который получит новый чип Snapdragon 690 5G. Устройство выйдет с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, OLED-экраном разрешением Full HD, поддержкой HDR и частотой обновления картинки 60 герц.

Инсайдеры рассказали, что новинка будет иметь основную камеру с четырьмя объективами с основным сенсором разрешением 48 мегапикселей и дополнительным разрешением 8, 2 и 16 мегапикселей. Девайс получит Android 10, кодек Qualcomm aptX, слот для карт памяти формата microSD.

Стоимость устройства не раскрывается — известно лишь то, что «Киев» будет ориентирован на широкого потребителя. Дата анонса смартфона также не сообщается.

Последним по состоянию на начало осени смартфоном Motorola оказалась раскладушка RAZR 5G, выпущенная 9 сентября. Девайс получил два дисплея — основной диагональю 6,2 дюйма и внешний дополнительный диагональю 2,7 дюйма. Флагман вышел с чипом Snapdragon 765G, поддержкой 5G, 48-мегапиксельной одинарной камерой, аккумулятором емкостью 2800 миллиампер-часов.