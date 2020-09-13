Ураган помог обнаружить следы «британской Атлантиды» 

Великобритании ураган Фрэнсис обнажил древний лес, «затонувший» в заливе Кардиган более 4500 лет назад, пишет BBC News.

На пляже Лланрихстад очевидцы нашли сразу несколько древних окаменелых деревьев. Их обнаружили после шторма Фрэнсис, который обрушился на Уэльс в минувшем августе. Ученые выяснили, что «затонувший» лес провел на морском дне 4500 лет.

Специалисты допускают, что некоторые деревья могут еще старше. Эксперты более детально анализируют находки, чтобы установить их точный возраст.