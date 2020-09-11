В РФ нашли замену аппаратам ИВЛ при лечении COVID-19

Об этом рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев , передает РИА Новости.

Как рассказал Черешнев, ингаляции гелий-кислородной смесью были опробованы на 50 пациентах, тяжело больных коронавирусом. Из них аппарат ИВЛ после ингаляции потребовался только одному человеку. В частности, специалисты усовершенствовали аппараты для ингаляций и сделали раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Черешнев оценил опыт как положительный. «Сейчас производство идет», — добавил он. Ученый подчеркнул, что искусственная вентиляция легких — это довольно тяжелая нагрузка на организм. По его словам, подогреваемая до 90-95 градусов гелий-кислородная смесь намного превосходит ИВЛ.