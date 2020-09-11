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Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 10 минут назад
В РФ нашли замену аппаратам ИВЛ при лечении COVID-19
Фото: ергей Пятаков / РИА Новости
Об этом рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев, передает РИА Новости.
Как рассказал Черешнев, ингаляции гелий-кислородной смесью были опробованы на 50 пациентах, тяжело больных коронавирусом. Из них аппарат ИВЛ после ингаляции потребовался только одному человеку. В частности, специалисты усовершенствовали аппараты для ингаляций и сделали раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Черешнев оценил опыт как положительный. «Сейчас производство идет», — добавил он. Ученый подчеркнул, что искусственная вентиляция легких — это довольно тяжелая нагрузка на организм. По его словам, подогреваемая до 90-95 градусов гелий-кислородная смесь намного превосходит ИВЛ.
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Наука и техника , Валерий Черешнев , РАН , РИА Новости
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