Россия запустит животных в космос

Специалисты " Центрального научно-исследовательского института машиностроения " (ЦНИИмаш) предложили отправить спутник в точку Лагранжа L1 системы Земля — Луна, которая удалена от центра нашей планеты примерно на 315 тыс.км, с животными и другими биообъектами, задействовав для этого возвращаемый аппарат по схеме перспективного корабля "Орёл".

"Более предпочтительным по сравнению с высокоапогейными орбитами может быть выведение биоспутника — космического аппарата (КА "Возврат-МКА-Л") в точку Лагранжа L1 системы Земля — Луна и выполнение программы космических экспериментов при полёте по гало-орбите в окрестности этой точки", — приводит ТАСС выдержку из статьи журнала института "Космонавтика и ракетостроение".

При этом авторы идеи предлагают изменить форму возвращаемого аппарата относительно запущенных ранее спутников "Бион-М", сделав новый аппарат по схеме перспективного пилотируемого корабля "Орёл". В качестве ракеты-носителя предполагается использовать "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ". О сроках запуска нового спутника пока не сообщается.

Первый пилотируемый полёт нового российского космического корабля "Орёл" к Международной космической станции (МКС) запланирован на сентябрь 2025 года. Годом ранее, в сентябре 2024-го, должен состояться беспилотный полёт к МКС. Что касается первого полёта «Орла» на орбиту, то он должен состояться в сентябре 2023 года. В 2021 году должно начаться производство двух «Орлов» — один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжёлого класса «Ангара-А5» в 2023 году и сверхтяжёлого класса «Енисей» в 2028 году. Второй должен стать полноценным многоразовым кораблём для лётных тестов и последующей эксплуатации.

Напомним, серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований (включая изучения воздействия радиации и невесомости на живые организмы) "Бион" берёт своё начало с 1973 года и запуска "Космоса-605", а в 2013 году впервые состоялся запуск на орбиту первого космического аппарата серии "Бион-М".