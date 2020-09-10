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Россия запустит «Орла» с животными в точку Лагранжа 

Популярная механика и ещё 2 33 минуты назад
Россия запустит животных в космос
Фото: КЦ "Южный"/"Роскосмос"
Специалисты "Центрального научно-исследовательского института машиностроения" (ЦНИИмаш) предложили отправить спутник в точку Лагранжа L1 системы Земля — Луна, которая удалена от центра нашей планеты примерно на 315 тыс.км, с животными и другими биообъектами, задействовав для этого возвращаемый аппарат по схеме перспективного корабля "Орёл".

"Более предпочтительным по сравнению с высокоапогейными орбитами может быть выведение биоспутника — космического аппарата (КА "Возврат-МКА-Л") в точку Лагранжа L1 системы Земля — Луна и выполнение программы космических экспериментов при полёте по гало-орбите в окрестности этой точки", — приводит ТАСС выдержку из статьи журнала института "Космонавтика и ракетостроение".

При этом авторы идеи предлагают изменить форму возвращаемого аппарата относительно запущенных ранее спутников "Бион-М", сделав новый аппарат по схеме перспективного пилотируемого корабля "Орёл". В качестве ракеты-носителя предполагается использовать "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ". О сроках запуска нового спутника пока не сообщается.
Первый пилотируемый полёт нового российского космического корабля "Орёл" к Международной космической станции (МКС) запланирован на сентябрь 2025 года. Годом ранее, в сентябре 2024-го, должен состояться беспилотный полёт к МКС. Что касается первого полёта «Орла» на орбиту, то он должен состояться в сентябре 2023 года. В 2021 году должно начаться производство двух «Орлов» — один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжёлого класса «Ангара-А5» в 2023 году и сверхтяжёлого класса «Енисей» в 2028 году. Второй должен стать полноценным многоразовым кораблём для лётных тестов и последующей эксплуатации.
Напомним, серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований (включая изучения воздействия радиации и невесомости на живые организмы) "Бион" берёт своё начало с 1973 года и запуска "Космоса-605", а в 2013 году впервые состоялся запуск на орбиту первого космического аппарата серии "Бион-М".
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Наука и техника , Наука , Технологии , ЦНИИМАШ , ИТАР-ТАСС
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