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Доказано существование второго «мозга» у человека

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24 минуты назад
Иногда человек принимает важное решение руководствуясь не только логикой, но и неким «предчувствием» или инстинктом. Ученые выяснили, какой орган отвечает за подобные проявления.
Бабочки в животе: У людей обнаружили второй "мозг"
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom
Когда люди говорят о том, что от страха их тошнит, при волнении все внутри сжимаются, а от влюбленности парят «бабочки в животе», они имеют ввиду определенное ощущение, которое многим знакомо. За это отвечает «второй мозг» – энтеральная нервная система. Иными словами, это обширная сеть нейронов, связанная с кишечником.
Эта система находится в постоянном взаимодействии с головным мозгом через блуждающий нерв. В области живота находится 50–100 миллионов нервных клеток, почти как и в спинном мозге. Об этом сообщает Science Focus.
Доктор Эмеран Майер из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе говорит о том, что необычные чувства или ощущения фиксируются. Причем, мозг «записывает» информацию о том, в каком состоянии находится кишечник в разных ситуациях. По его словам, это работает как библиотека с быстрым доступом, которая помогает оценивать новые задачи, основываясь на интуиции, а не на сознательном и рациональном мышлении.
Американские ученые работают над устройством, которое сможет отслеживать сигналы энтеральной нервной системы в реальном времени. Это может помочь в лечении многих заболеваний, например, депрессии или болезни Паркинсона.
Наука и техника,Эмеран Майер,
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