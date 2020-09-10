Бабочки в животе: У людей обнаружили второй "мозг"

Иногда человек принимает важное решение руководствуясь не только логикой, но и неким «предчувствием» или инстинктом. Ученые выяснили, какой орган отвечает за подобные проявления.

Фото: ©Shutterstock / Fotodom ©Shutterstock / Fotodom

Когда люди говорят о том, что от страха их тошнит, при волнении все внутри сжимаются, а от влюбленности парят «бабочки в животе», они имеют ввиду определенное ощущение, которое многим знакомо. За это отвечает «второй мозг» – энтеральная нервная система. Иными словами, это обширная сеть нейронов, связанная с кишечником.

Эта система находится в постоянном взаимодействии с головным мозгом через блуждающий нерв. В области живота находится 50–100 миллионов нервных клеток, почти как и в спинном мозге. Об этом сообщает Science Focus.

Доктор Эмеран Майер из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе говорит о том, что необычные чувства или ощущения фиксируются. Причем, мозг «записывает» информацию о том, в каком состоянии находится кишечник в разных ситуациях. По его словам, это работает как библиотека с быстрым доступом, которая помогает оценивать новые задачи, основываясь на интуиции, а не на сознательном и рациональном мышлении.