«Подлые методы»: аккаунт посла КНР лайкнул порно в Twitter 

Посольство Китая Великобритании заявило, что профиль посла Лю Сяомина в Twitter был взломан неизвестными хакерами после того, как аккаунт поставил лайки порнографическому ролику, а также нескольким видео, критикующим Коммунистическую партию КНР. Дипломаты потребовали от сервиса «отнестись серьезно» к этому инциденту, а также провести его тщательное расследование.

Посольство Китая в Великобритании призвал Twitter провести расследование хакерской атаки на аккаунт посла Лю Сяомина, передает «Би-би-си».

Сообщается, что злоумышленники получили доступ к профилю дипломата, а затем от его имени лайкнули порно и видеоролики с критикой Коммунистической партии КНР.

Все лайки в Twitter фиксируются системой в отдельной вкладке, которую можно использовать как список «избранного», просматривая понравившиеся публикации. Не исключено, что некоторые ролики могли быть отмечены послом по ошибке. Как заявляет портал The Verge, звезды, политики и другие публичные персоны нередко обвиняют хакеров, если они были замечены в неподобающем поведении. Однако посольство КНР настаивает на том, что произошедшее — дело рук «антикитайских элементов», использовавших «отвратительную» атаку, чтобы ввести в заблуждение фолловеров Лю Сяомина.

«Недавно некоторые антикитайские элементы злонамеренно атаковали аккаунт посла Лю Сяоминв в Twitter и использовали подлые методы, чтобы обмануть общественность. Посольство Китая решительно осуждает такое отвратительное поведение», — говорится в официальном заявлении дипломатов.

Сам Лю Сяомин, по всей видимости, вернувший контроль над своим аккаунтом, процитировал посольство, добавив, что «хороший гвоздь молотка не боится». Таким образом посол хотел указать на то, что его репутация не пострадала от хакерской атаки.

Посольство Китая в Британии добавило, что сообщило об инциденте администрации Twitter и потребовало со всей серьезностью провести расследование.

«Посольство оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия и надеется, что общественность не поверит и не будет распространять такие слухи», — говорится в сообщении дипкорпуса.

Twitter заблокирован на территории материкового Китая, но в последнее время китайские чиновники стали все чаще использовать платформу для коммуникаций за пределами страны.

Также стоит отметить, что порнография, равно как и контент с критикой Компартии Китая, тщательно отслеживается и оперативно удаляется цензурирующими органами государства.

Билл Гейтс, Барак Обама, В июле текущего года в Twitter произошла крупнейшая хакерская атака в истории платформы. От взлома пострадали Илон Маск Ким Кардашьян и многие другие публичные личности. Злоумышленники разместили на страницах звезд сообщения о раздаче биткоинов, обманув многих пользователей — им удалось заработать свыше $100 тыс.

«Это тяжелый день для нас в Twitter. Нам всем очень жаль, что это произошло. Мы ведем расследование и поделимся результатами, когда у нас будет более полное понимание ситуации. Лучи любви всем нашим сотрудникам, которые трудятся над ее исправлением», — заявил тогда генеральный директор компании Джек Дорси.

Сообщается, что американским спецслужбам удалось установить четырех причастных к атаке на звезд. Двое из них являются несовершеннолетними.