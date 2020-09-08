Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В работе Google произошел сбой 

РИА Новости 1 час назад
В работе Google произошел сбой
Фото: depositphotos.com
Пользователи Google и Google Drive в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои начались около 18.01 мск. Наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании.
Отмечается, что около 70% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 29% — с поиском. Кроме того, 90% пользователей Google Drive жалуются на проблемы в работой приложения, 8% — на синхронизацию файлов и чуть меньше 1% на проблемы со входом.
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Последние новости
Джигурда прокомментировал приговор Ефремову Джигурда прокомментировал приговор Ефремову Стало известно, лишился ли Ефремов государственных наград Стало известно, лишился ли Ефремов государственных наград "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Наука и техника , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ сообщили об уничтожении Су-35
СМИ сообщили об уничтожении Су-35
Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену
Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Россиянам массово блокируют доступ к e-mail
Россиянам массово блокируют доступ к e-mail
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение