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Учёные выяснили причину появления «каменных лесов» 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Учёные выяснили причину появления «каменных лесов»
Фото: globallookpress.com
Каменные леса — остроконечные скальные образования, напоминающие деревья. Явление распространено в КНР, на Мадагаскаре и в РФ. Науке известно, что они появляются из-за эрозии, однако точный механизм до настоящего времени оставался загадкой. Исследователи из Нью-Йоркского университета в США нашла объяснение того, как они формируются.
Учёные использовали компьютерное моделирование и проанализировали, как порода, из которой состоят каменные леса, ведут себя в воде. Эксперимент показал, что сначала по всей их площади начинают появляться небольшие углубления. Из-за них потоки осадков усиливаются, меняя форму камня ещё быстрее, через некоторое время появляются остроконечные шпили, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Для подтверждения расчётов, эксперты организовали серию опытов в Лаборатории прикладной математики Нью-Йоркского университета. Они сумели имитировать формирование каменных лесов. Для эксперимента они использовали сахар: как и некоторые виды пород, он может растворяться в воде, но подобные процессы протекают намного быстрее, и за ним проще наблюдать в лабораторных условиях.
Специалисты использовали цилиндры из твёрдой карамели, поместив их в воду. Спустя несколько минут авторы проекта заметили, что материал медленно превращается в конусы, а через два часа на месте цилиндров оказалась группа острых шипов. Растворённый сахар изменил плотность воды: более тяжёлая жидкость опустилась вниз, создав течение. Которое, в свою очередь, быстрее точило фигуры из карамели, и их вершины приобретали остроконечную форму.
Ранее NEWS.ru сообщал, что современные учёные не исключают появления в будущем гибридов инопланетян и людей. Такие существа могли бы заниматься колонизацией других миров во Вселенной. Если людям когда-нибудь всё-таки удастся встретиться с пришельцами, то варианты совместного существования могут быть разными.
Может начаться война, однако наиболее благоприятным является вариант сотрудничества с представителями других планет. В теории люди и инопланетяне могли бы создавать гибридных существ, которые объединят в себе всё лучшее от разных видов.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Китай , Мадагаскар , США
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