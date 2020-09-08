Школьники помогут сделать «интернет» для бактерий 

Исследователи Университета ИТМО вместе с коллегами из Кубанского государственного университета запустили проект гражданской науки «интернет бактерий». В рамках этого проекта школьники будут искать данные о бактериях, производящих электроэнергию.

Гражданская наука — относительно недавно возникшее направление, в котором представители общественности становятся участниками полноценных исследований. Чаще всего они посвящены изучению биоразнообразия или предполагают использование ресурсов персональных компьютеров и смартфонов.

Новый проект, созданный российскими учеными, связан с изучением разнообразия бактерий, генерирующих электроэнергию. Для этого исследователи создали специальный набор с микробным топливным элементом, который будут рассылать школьникам по всей России. К прибору прилагается инструкция, с помощью которой участник сможет собрать топливный элемент, загрузить туда пробу и провести анализ собранной им почвы.

Данные измерений автоматически загружаются на облачный сервер, после чего ученые смогут оценивать качество почв в разных регионах страны. По словам авторов разработки, система очень простая и для управления ей не требуется навыков программирования или специального образования.

Кроме мониторинга качества почв ученые также хотят открыть новые виды бактерий, производящих электроэнергию. Такие организмы могут быть потенциальным альтернативным источником энергии, но на сегодня известно очень мало видов этих микробов.

Первую партию установок в сто штук ученые планируют произвести за свой счет и отправить в лицеи и школы биологической направленности. Затем авторы хотят начать рассылать наборы прямо на дом школьникам.