Раскрыта правда об изменении климата 

Международная группа ученых изучила погодные условия в эпоху эоцена (более 30 миллионов лет назад), когда глобальные температуры были примерно на 14 градусов теплее, чем сейчас. Они обнаружили, что влияние углекислого газа на атмосферу может быть даже сильнее, чем предполагалось ранее. Результаты исследования, в котором раскрывается правда об уязвимости климата, опубликованы в журнале Nature Communications.

Эпоха эоцена началась 56 миллионов лет назад и закончилась 34 миллиона лет назад. Она характеризовалась настолько теплым климатом, что в Антарктиде росли тропические леса. В течение эоцена климат резко похолодал, и эпоха закончилась переходом к ледниковому периоду, который продолжается до сих пор. Однако до сих пор было не ясно, как с изменениями климата были связаны уровни углекислого газа в атмосфере.

Исследователи проанализировали состав изотопов ископаемых раковин древнего морского планктона, отложившихся на морском дне в эоцене. Это позволило определить содержание углекислого газа в атмосфере того времени и соотнести его с информацией об охлаждении климата.

Оказалось, что климат более чувствителен к колебаниям в уровнях атмосферного углекислого газа, когда он характеризуется более теплыми температурами. Ученые собираются проверить, предсказывают ли такой эффект текущие модели, которые используют для прогнозирования климатических изменений в будущем.