В Китае открыли самый длинный стеклянный мост 

Если в вас борются две противоположности, которым нравится и нервы пощекотать, и почувствовать гармонию с природой, то вам точно необходимо посмотреть на новый стеклянный мост в Китае ! Архитектурное бюро Architectural Design и научно-исследовательский институт Чжэцзянского университета завершили строительство 526-метрового подвесного моста со стеклянным дном в живописном районе провинции Гуандун.

Сразу же после открытия объект официально был признан самым длинным подвесным мостом со стеклянным дном в мире. Теперь он занесен в Книгу рекордов Гиннесса!

Мост был построен исключительно в туристических целях и соединяет две стороны ущелья на высоте 201 метра над рекой. Местные власти уверены, что прозрачность материалов и красота природы приведут в эти места множество путешественников.

Для безопасности мост оснащен стальными перилами, а также четырьмя островками шириной в восемь метров, где посетители могут остановиться и пофотографироваться, не мешая остальным.

Как говорят создатели проекта, стекло было выбрано для возведения моста неслучайно. Точнее, материал служит не только для привлечения туристов, одна из его функций — это слияние с окружающей средой.

«Благодаря «смешиванию» структуры с природным окружением и внедрению инновационных методов строительства проектная группа реализовала бесшовную интеграцию архитектуры в природу», — говорят создатели.

Интересно, что в Китае это не первый рекордный подвесной мост со стеклянным дном. Первый подобный стеклянный мост в Чжанцзяцзе длиной 430 метров стал одновременно самым высоким и самым длинным в мире в 2016 году. Он потерял свое звание в 2018 году, когда появился 488-метровый подвесной мост в Хонгягу. В 2019 году служба BBC подсчитала, что в стране насчитывается всего 2300 стеклянных мостов!