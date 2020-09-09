Спутник «Экспресс-80» получил повреждения

Все новости на карте

Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-80", запущенный в июле с космодрома Байконур , получил повреждение, в него мог попасть космический мусор, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Экспресс-80" 31 вывела на орбиту 31 июля вместе с аппаратом "Экспресс-103" ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

"Спутник "Экспресс-80" при довыведении в рабочую точку получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора", — сказал собеседник агентства.

Другой источник РИА Новости сообщил, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.

Спутник предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku— и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.