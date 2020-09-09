Спутник «Экспресс-80» получил повреждения

Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-80", запущенный в июле с космодрома Байконур, получил повреждение, в него мог попасть космический мусор, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Экспресс-80" 31 вывела на орбиту 31 июля вместе с аппаратом "Экспресс-103" ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".
"Спутник "Экспресс-80" при довыведении в рабочую точку получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора", — сказал собеседник агентства.
Другой источник РИА Новости сообщил, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.
Космический аппарат "Экспресс-80"изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь" на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Его планируемый срок службы составлял 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов восточной долготы.
Спутник предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku— и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.