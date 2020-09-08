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Найден способ безопасного полета на Марс 

Lenta.ru 45 минут назад
Найден способ безопасного полета на Марс
Фото: Dr. Se-Jin Lee / University of Connecticut School of Medicine
Исследователи Лаборатории геномной медицины Джексона в Коннектикуте (США) нашли один из способов обезопасить астронавтов во время длительных космических путешествий, например, полета на Марс. Речь идет о предотвращении снижения мышечной массы в условиях невесомости. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.
В рамках эксперимента ученые отправили на борт МКС 40 молодых мышей-самок. Восемь грызунов были генетически модифицированы и обладали удвоенной мышечной массой. 24 обычные мыши в условиях невесомости потеряли значительную часть мышечной и костной массы — до 18 процентов. Однако модифицированные животные сохранили свою массу, которая была такой же, как у группы модифицированных мышей, оставшихся на Земле.
Кроме того, у восьми других обычных мышей, которым давали специальные препараты, потеря массы также прекратилась. Эти соединения блокировали белки, которые ограничивают рост мышц.
Все мыши благополучно вернулись на Землю в капсуле SpaceX, которая приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии. По словам ученых, некоторым обычным мышам после возвращения также вводили препарат, и животные быстро нарастили мышцы.
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Наука и техника , Наука , Технологии , SpaceX , США
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