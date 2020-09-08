В WhatsApp появилась «текстовая бомба» 

Пользователи WhatsApp обратили внимание на то, что в мессенджере распространяется комбинацию символов, которая выводит его из строя. Об этом сообщает WABetaInfo.

По данным пользователей, они получают странные сообщения с рядом символов, которые WhatsApp не может обработать, что приводит к сбою программы и невозможности ее повторной загрузки. При этом с «текстовой бомбой» столкнулись как владельцы устройств с iOS, так и владельцы смартфонов и планшетов на базе Android.

Полностью защититься от этой проблемы не представляется возможным, так как, даже при запрете приема сообщений от незнакомых контактов, «бомба» может прийти от родственников или друзей.

Для того, чтобы восстановить нормальную работу WhatsApp, необходимо удалить сообщение с «текстовой бомбой», выйдя в мессенджер с компьютера. Если же он там не установлен, то придется лишиться всей истории чатов, так как придется удалить WhatsApp и установить его заново, не синхронизируя переписку.

«Рамблер» писал, что ранее WhatsApp «для борьбы с дезинформацией в связи с пандемией коронавируса» ввел ограничения на пересылку «вирусных» сообщений, отправленных через цепочку пяти и более людей.