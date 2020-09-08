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Ступень китайской ракеты едва не упала на школу 

Газета.Ru 2 часа назад
С дымом и гептилом: китайская ракета упала на деревню
Фото: Газета.Ru
Ступень китайской ракеты с ядовитым топливом упала на деревню и едва не попала в школу. Кадры с обломками, которые не в первый раз летят на жилые поселки, сняли на телефон местные жители.
Космическая активность Китая вот уже третий раз всего за несколько дней привлекает к себе внимание мировых СМИ. И если в минувшие выходные темой номер один были гадания по поводу секретного возвращаемого китайского корабля, то теперь в фокусе мировой прессы оказался куда менее заметный запуск, состоявшийся в понедельник, 7 сентября.
Точнее, внимание привлекли его последствия, а именно — первая ступень ракеты, феерично упавшая вблизи населенного пункта.
В тот день китайская ракета «Чанчжэн-4B» успешно вывела на орбиту спутник дистанционнного зондирования Земли «Гаофэнь-11».
Запуск состоялся с космодрома Тайюань в северо-западной части провинции Шаньси в 08.57 мск. Поначалу пуск не привлек особого внимания, однако спустя некоторое время выяснилось, что отработавшая первая ступень ракеты-носителя упала в районе населенного пункта, и последствия этого падения только предстоит оценить.
Захватывающие кадры, на которых запечатлена падающая ступень с ее последующим взрывом и образованием огромного столба желтого дыма, были сняты местными жителями и выложены в соцсети.
Падение ракетной ступени произошло в деревне Лилун в уезде Лонань. Видео начинается с кадров падения первой ступени в небе, на которых слышны отчаянные мужские голоса, затем, очевидно, ступень падает на находящийся поблизости зеленый холм.
Далее на кадрах виден столб ядовито-желтого дыма и белые металлические обломки, предположительно ступени, валяющиеся на земле.
Заканчивает съемку сцена со школьного двора с детскими голосами, за которым виден все тот же столб поднимающегося дыма.
Падение и взрыв первой ступени вблизи населенного пункта может представлять опасность для жителей, так как в качестве топлива в ступени этих ракет используется высокотоксичное вещество — несимметричный диметилгидразин (гептил).
Запущенный спутник был выведен на околополярную орбиту с наклонением 97.31°, минимальной высотой 248 и максимальной 693 километра.

«Аппарат охарактеризован как оптический спутник дистанционного зондирования Земли с субметровым разрешением, который будет использоваться главным образом для детального обследования территории государства, городского планирования, проектирования дорожной сети, контроля использования земель, оценки урожая сельскохозяйственных культур, предотвращения стихийных бедствий и минимизации их последствий, — сообщил научный журналист, эксперт в области космоса Игорь Лисов. — Кроме того, аппарат послужит информационному обеспечению национальных стратегических проектов, таких как «Один пояс и один путь», а также модернизации государственной обороны».

Падение ступеней китайский ракет не впервые доставляет проблемы как местным жителям, так и жителям других стран. В мае 2020 года исторический полет китайской ракеты Long March 5B, которая вывела в космос прототип нового пилотируемого корабля, не остался без последствий. Огромный центральный блок ракеты, который неделю летал на околоземной орбите, не полностью сгорел в атмосфере, а упал в деревне Махону, вблизи города Боканада в республике Кот-д'Ивуар.
По данным местных СМИ, «труба» упала на дом местного сыродела, никто не пострадал. По другим сообщениям, в результате падения обломков пострадал дом в другой деревне — Нгиноу, о пострадавших также не сообщалось. Причиной случившегося эксперты называют особенности конструкции тяжелой китайской ракеты Long March 5B, которая в отличие от многих других ракет имеет сбрасываемые жидкостные ускорители, а крупный центральный блок выводится вместе с полезной нагрузкой на околоземную орбиту, после чего сам сходит с орбиты.

«Китайцы славятся тем, что ступени своих ракет сбрасывают на свои же деревни. Такое было неоднократно, в том числе с человеческими жертвами. Вероятность жертв, конечно, невысока, но она существует. А раз так — претензии к китайцам, — пояснил тогда «Газете.Ru» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Кроме того, есть договор об ответственности за причинение ущерба от космической деятельности третьим лицам. В России по трассе полета ракет принимаются специальные меры, даже пастухов и охотников прогоняют».

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Наука и техника , Азия , Происшествия , Статьи , Иван Моисеев , Игорь Лисов , Институт космической политики , Газета.Ru , Китай
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