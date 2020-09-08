Миллиарды инвестиций: поисковик «Спутник» закрыли 

Государственная поисковая система «Спутник» прекратила свою работу, обратили внимание российские СМИ, — сообщается, что с официального сайта проекта исчезла строка для запросов пользователей. «Спутник», принадлежащий «Ростелекому», был запущен в 2014 году, но так и не смог снискать признание среди россиян. Затраты на поисковик исчислялись миллиардами рублей.

Государственный поисковый сервис «Спутник», принадлежащий «Ростелекому», закрыт — об этом свидетельствует пропавшая с официального сайта поисковая строка, сообщает издание CNews.

Как заявил руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов , одним из первых обративших внимание на отсутствие строки запросов, «теперь вместо поискового портала — корпоративный сайт».

На момент публикации заметки на сайте «Спутника» действительно отсутствует поиск. «Газета.Ru» направила запрос в «Ростелеком» с просьбой подтвердить закрытие системы, но не смогла получить оперативный комментарий.

Работа над национальным поисковиком началась в 2010 году — тогда ей занималась компания «КМ-медиа». Спустя два года проект был выкуплен «Ростелекомом», который запустил «Спутник» в 2014 году.

Основной задачей «Спутника» было «стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства», заявляла компания.

Стартовые инвестиции на проект составили $20 млн Позднее в дополнение к поиску у «Спутника» появился собственный браузер.

В июне 2017 года появилась информация о том, что «Ростелеком» планирует переформатировать «Спутник» либо полностью закрыть его, так как поисковая система так и не стала популярной среди россиян — на ее долю приходился лишь 1% пользователей Рунета. В том же месяце президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в ближайшем времени браузер «Спутник» могут сделать обязательным к использованию для государственных ведомств и компаний.

Глава «Ростелекома» уточнил, что внедрение «Спутника» в государственные учреждения поможет защитить информационный суверенитет России, так как зарубежные браузеры могут передавать собранные данные за границу.

«Мы пытаемся найти приложение этим полезным для страны продуктам [сервисам «Спутник»]. Мы обсуждаем сейчас использование, в первую очередь, браузера для нужд государственных органов и государственных корпораций», — рассказывал Осеевский.

Отмечается, что к августу 2016 года расходы на «Спутник» уже превысили 2 млрд рублей. В декабре 2017 года «Ростелеком» инвестировал еще 260,4 млн рублей на развитие отечественных сервисов, а уже через год компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с запросом о запуске процедуры банкротства «Спутника».

В 2018 году началась процедура банкротства. По договору займа от 2015 года сумма основного долга составила 3 млн рублей, начисленных процентов — 7,6 млн рублей. Как заявляет CNews, уже после вынесения вердикта о банкротстве в карточке судебного разбирательства 16 июля 2018 года появился документ, касающийся заявления «Ростелекома» о «включении в Реестр требований кредиторов задолженности в размере 292,2 млн руб.». В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность.