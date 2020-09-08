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Раскрыты результаты поиска инопланетян 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
Раскрыты результаты поиска инопланетян
Фото: Harel Boren / PBase
Ученые Кертинского университета в Австралии провели поиск признаков деятельности инопланетных цивилизаций среди 10 миллионов звезд в созвездии Паруса. Результаты исследования раскрываются в статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.
Астрономы искали техносигнатуры (следы внеземных технологий) с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), который работает в диапазоне частот 70-300 мегагерц. Однако никаких признаков присутствия инопланетян обнаружено не было.
По словам исследователей, результаты показывают только то, что не существуют техносигнатур, которые могли быть зафиксированы в пределах радиодиапазона MWA в окрестностях созвездия Паруса. Сам поиск следов деятельности внеземных цивилизаций основан на предположении о том, что инопланетяне используют технологии, аналогичные существующим на Земле. В случае поисков с помощью MWA это означает, что цивилизации должны использовать соответствующий диапазон радиочастот, чтобы быть найденными.
Наблюдения велись в течение 17 часов в регионе неба, где находятся (на разных расстояниях от Земли) около 10 миллионов звезд. Однако Млечный Путь содержит от 100 до 400 миллиардов звезд.
Отсутствие техносигнатур не обязательно означает отсутствие инопланетных цивилизаций. Радиоволны становятся менее интенсивными с увеличением расстояния по закону обратных квадратов. На расстоянии ста световых лет радиосигналы, испускаемые Землей, становятся неотличимыми от космического шума. Однако в будущем должны появиться более чувствительные инструменты, способные обнаруживать радиосигналы от относительно близких планетных систем.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Австралия
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