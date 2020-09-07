Россия готовит индийских космонавтов 

Все новости на карте

России начали изготавливать скафандры для индийских космонавтов. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на представителей Научно-производственного предприятия "Звезда".

Ранее стало известно, что Россия подготовит четырех космонавтов из Индии для космического полета. Будут сделаны иллюминаторы, скафандры и кресла.

Контракт заключен между двумя странами 11 марта текущего года.

Подготовку в России космонавты начали подготовку с 10 февраля 2020 года. Планируется завершить курсы для специалистов в начале 2021 года.

3 сентября индийские космонавты приехали в НПП "Звезда". Там им сделали замеры для дальнейшего изготовления скафандров.

"Контрактом также предусматривается изготовление индивидуальных кресел и ложементов", — говорится в сообщении компании.

Отметим, что единственным индийским космонавтом, побывавшим на орбите, стал военный летчик Ракеш Шарма. Он отправился на советском космическом корабле "Союз Т-11" в 1984 году.