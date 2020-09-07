В Карелии обнаружили следы поселения эпохи мезолита 

Ученые нашли следы поселения возрастом V–II тысячелетия до нашей эры во время раскопок крупных археологических памятников на северо-востоке Ладожского озера. Раскопки стали первым масштабным исследованием мезолитических стоянок Северо-Восточного Приладожья. Археологи обнаружили остатки жилища с очагом. По нему возможно будет восстановить точный возраст и время функционирование стоянки, а также собрали огромную коллекцию каменных орудий, отмечается в поступившем в распоряжение редакции Indicator.Ru релизе.

На территории Карелии нет палеолитических памятников, так как в это время здесь лежали ледники. Первые люди появились на берегах Ладожского озера около семи тысяч лет назад. Крупные памятника эпохи мезолита в Северо-Восточном Приладожье — cтоянки Укса III, IV, VIII и IX — известные археологам с 1980-х годов, попали в зону строительства автомобильной дороги и впервые были изучены только теперь. Летом 2020 года экспедиция ИА РАН провела спасательные археологические исследования на огромной площади — 2,2 тыс. м2.