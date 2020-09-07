Россиянам массово блокируют доступ к e-mail 

Почтовые сервисы «Яндекс» Mail.ru имеют право заблокировать учетную запись пользователя и прибегают к блокировкам в случае подозрительной активности или по запросу соответствующих органов. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор Института IT университета «Синергия» Станислав Косарев

«Когда мы заводим почту на Mail.ru и «Яндексе», то по умолчанию соглашаемся на пользовательское соглашение. В нем, если внимательно прочитать условия, говорится, что почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя», — напомнил эксперт.

По его словам, сервисы могут ограничить доступ к e-mail без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей. При этом чаще всего почту блокируют из-за подозрения на взлом или спам-рассылки. Реже всего блокировка проводится по запросу госорганов и соответствующих ведомств.

Для защиты почтового ящика и быстрой разблокировки Станислав Косарев посоветовал заранее настроить двухфакторную аутентификацию.

«Рамблер» писал, что ранее эксперты назвали причины блокировки банковского счета в России. Так, по их словам, банковский счет может быть заблокирован из-за подозрительных операций или судебного решения. При этом в некоторых случаях разблокировка потребует значительных усилий.