Разработан новый материал с памятью формы

Исследователи из Гарвардской школы инженерии разработали биосовместимый материал, на основе кератина, который имеет память формы. То есть он может изменять свою форму под внешним воздействием, а потом возвращаться в исходное состояние. Это почти как если бы одежда одного размера могла становиться, например, больше при желании ее владельца.

Фото: Harvard University Harvard University

Материал можно распечатывать на 3D принтере и придавать ему фактически любую форму. Эту изначальную форму нужно запрограммировать с помощью обратимой памяти формы и затем ее можно изменять. Материал получен из кератина, который был извлечен из остатков ангорской шерсти. Это последнее обстоятельство делает этот новый материал еще и экологичным, поскольку его производство фактически основано на переработке отходов от производства шерсти.

«С помощью этого проекта мы показали, что мы не только можем перерабатывать шерсть, но и создавать из переработанной шерсти вещи, о которых раньше даже не догадывались» - рассказывает ведущий автор исследования Кит Паркер.

«Программируемость» формы кератина, по словам исследователей, основана на альфа-спирали и соединительных химических связях, которые и придают материалу прочность и память формы. В ходе экспериментов, исследователи распечатали на 3D принтере листы из нового материала и одному из них придали форму звезды оригами. Затем они запрограммировали эту форму, при помощи раствора перекиси водорода и мононатрийфосфата. После чего звезда была помещена в воду, где она развернулась, и далее ученые свернули из листа плотную трубку. Чтобы вновь получить исходную форму, высохнувшую трубку вновь поместили в воду, где она вновь превратилась в звезду оригами.