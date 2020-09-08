Объявлена дата презентации iPhone 12 

Презентация iPhone 12 и других продуктов Apple состоится 15 сентября. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает издание The Verge.

Apple объявила, что ежегодное осеннее мероприятие пройдет 15 сентября в 20:00 по Москве в штаб-квартире Apple Park. Компания не пригласила журналистов лично поприсутствовать на презентации, так как она состоится в онлайн-формате, как и прошедшая 22 июня конференция WWDC 2020. Представители компании не конкретизировали в почтовой рассылке для журналистов и блогеров, какие продукты будут представлены в ходе презентации.

Журналисты The Verge обратили внимание, что в этом году Apple Event состоится позже, чем ожидалось. По их словам, это может быть связано с задержками, вызванными пандемией коронавируса.

По версии специалистов, на мероприятии 15 сентября Apple представит четыре модели смартфонов линейки iPhone 12, обновленный планшет iPad Air, две версии смарт-часов Apple Watch 6, упрощенную версию модели колонки HomePod. Анонс новых беспроводных наушников и первого компьютера на базе процессора Apple Silicon, вероятно, состоится позже.