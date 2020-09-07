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Россия опустилась в рейтинге надежности интернета 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Россия опустилась в рейтинге надежности интернета
Фото: РИА Новости
Россия опустилась на 13-е место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, годом ранее она занимала 11-ю строчку в рейтинге, говорится в исследовании компании Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам.
Рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета рассчитывается с 2016 года среди 249 стран мира. В нем учитывается, как отказ одной автономной системы (AS, АС) влияет на глобальную связность отдельного региона. Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ работы которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.
Согласно рейтингу, Россия в текущем году заняла 13-е место с 5,08% долей сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи. Годом ранее РФ занимала 11-е место с показателем 4,74%.
Глобальную пятерку стран возглавляют Бразилия, Германия, Швейцария, Украина и Великобритания. Далее в рейтинге следуют Нидерланды, Канада, США, Франция и Лихтенштейн. В топ-20 рейтинга в нынешнем году вошли четыре новичка, Лихтенштейн, Япония, Индонезия и Аргентина, а покинули — Люксембург, Чехия, Ирландия и Болгария. Гонконг за год опустился на восемь позиций и замыкает высшую двадцатку стран.

"В 2020 году позитивная глобальная тенденция к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире сохраняется. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на пять. В этом году оно достигло в общей сложности 40", — прокомментировал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

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