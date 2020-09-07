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«Роскосмос» предложил сжигать мусор плазмотронами 

Lenta.ru 43 минуты назад
«Роскосмос» предложил сжигать мусор плазмотронами
Фото: Pixabay.com
Центр им. Келдыша, который входит в «Роскосмос», предложил использовать плазмотроны для сжигания мусора. Уже ведутся переговоры по внедрению таких технологий с властями Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ТАСС.
Гендиректор предприятия Владимир Кошлаков пояснил, что плазмотроны позволяют получать газы, температура которых составляет от четырех до пяти тысяч градусов Цельсия. Как правило, их используют в ракетостроительной индустрии — они позволяют моделировать работу ракетных двигателей или вход космических аппаратов в верхние слои атмосферы.
Однако их можно применить при сжигании мусора или отходов повышенной опасности. Кроме того, газы, выделяемые при сгорании, предлагается использовать для вращения турбин плазмотронов.

«У нас получается автономная замкнутая система, когда мы полученную электроэнергию направляем на те же самые плазмотроны», — добавил Кошлаков.

В начале июня в «Роскосмосе» заявили, что корпорация запустит производство лифтов в голосом космонавта Юрия Гагарина. Перед движением лифты будут приветствовать пассажиров знаменитой фразой «Поехали!», принадлежащей первому побывавшему в космосе человеку.
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Наука и техника , Наука , Юрий Гагарин , Роскосмос
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