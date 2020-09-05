Школьникам предоставят бесплатный интернет в США

Американский оператор связи T-Mobile ещё в прошлом году заявил, что намерен предоставить миллионам школьников бесплатный интернет. Теперь компания раскрыла подробности инициативы.

T-Mobile объявил, что выделил $10,7 млрд для проекта, который будет длиться следующее десятилетие. Его цель — сделать интернет доступным для детей из малообеспеченных семей.

В компании рассказали, что даже до пандемии более 9 млн американских школьников не имели доступа к интернету и не могли выполнять домашние задания. Сейчас же многие дети учатся дистанционно из-за коронавирусной инфекции, и потребность в интернете могла стать ещё выше.

Администрации школ могут подать заявки на участие в программе. Учебные учреждения затем распределят точки доступа и устройства детям. Каждая семья может получить бесплатную точку доступа и 100 ГБ трафика на год. Нельзя сказать, что это много, но на домашние задания может хватить.