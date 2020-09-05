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Ученые вычислили самый несчастливый возраст 

Москва24 и ещё 2 4 часа назад
Ученые вычислили самый несчастливый возраст
Фото: depositphotos.com
Исследователи и ученые определили, что люди на планете одинаково несчастны примерно в одном возрасте 47-48 лет. На это влияют биохимические процессы и уровень гормонов в организме, передает РИА Новости.
Так, ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) вычислили, что глубокое уныние настигает жителей развитых стран в 47 лет, а развивающихся — в 48 лет и два месяца. При этом в России, Китае и Мексике этот период наступает в 43 года.
Данные сформированы на основе опросов в 132 государствах мира. У людей измеряли уровень счастья. Выяснилось, что кривая счастья представляет собой форму латинской буквы U. Пик хорошего состояния приходит на 18-20 и 70 лет, а самое плохое состояние наблюдается как раз в 47-48 лет.
Удовлетворенность жизнью начинает незначительно падать за 20 лет до указанного возраста, а расти обратно только после 60 лет. У таких изменений есть биологические причины. Кризис среднего возраста — это проблема не только людей, но и человекообразных обезьян.
Например, ученые ссылаются на исследования 2012 года, когда было выявлено, что уровень счастья приматов также развивается по U-образному графику.
Исследователи из Медицинской школы Университета Майами (США) в качестве причины депрессии назвали общее старение организма. Ученые, проанализировав образцы тканей людей разных возрастов, выяснили, что с годами в организме снижается активность участка ДНК, ответственного за белок "мишень рампицина млекопитающих" (TOR). Он регулирует в организме программу старения. А ближе к 50 годам этот ген полностью перестает работать. Это и влияет на настроение и состояние человека.
Возрастом счастья многие ученые называют период от 18 до 23 лет. После 40 лет у человека снижается уровень восприятия информации и скорость реакции, ухудшается память.
Австралийские специалисты уверяют, что счастье к человеку возвращается после 65 лет. Опрос порядка 15 тысяч респондентов показал, что кризис в среднем возрасте может быть связан с профессиональным определением и финансовым положением. В то время как в пожилом возрасте эти проблемы изживают себя.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости , Китай , Мексика , США
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