Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты 

РИА Новости и ещё 15 3 часа назад
В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты
Фото: РИА Новости
Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что нашел "следы" Янтарной комнаты в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.
По его словам, бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком, откуда могли вынести части драгоценных панелей.
Кроме того, в одной из частей строения нашли ворота, на которых изображены 88 рун.

"Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками", — добавил Трифонов.

Историк также нашел под бункером затопленные комнаты, в которых с помощью зонда с видеокамерой удалось обнаружить неопознанные ящики. Установить, что в них находится, пока не удалось, так как есть угроза разрушения стен сооружения.
Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I, комната стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году создали государственную комиссию по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году из-за отсутствия результатов.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Стало известно, где нашли следы яда у Навального Стало известно, где нашли следы яда у Навального
Комментарии
Наука и техника , Сергей Трифонов , ТК "Звезда" , Калининград , Кенигсберг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной…
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной…
Доронин подал в суд на бывшую возлюбленную
Доронин подал в суд на бывшую возлюбленную
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение