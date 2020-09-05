В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты 

Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что нашел "следы" Янтарной комнаты в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.

По его словам, бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком, откуда могли вынести части драгоценных панелей.

Кроме того, в одной из частей строения нашли ворота, на которых изображены 88 рун.

"Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками", — добавил Трифонов.

Историк также нашел под бункером затопленные комнаты, в которых с помощью зонда с видеокамерой удалось обнаружить неопознанные ящики. Установить, что в них находится, пока не удалось, так как есть угроза разрушения стен сооружения.

Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I, комната стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году создали государственную комиссию по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году из-за отсутствия результатов.