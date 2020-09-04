Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности о новом компактном смартфоне Sony Xperia 5 II 

Ferra.ru 1 час назад
Раскрыты подробности о новом смартфоне Sony Xperia 5 II
Фото: Ferra.ru
Сетевой инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал промовидео нового компактного смартфона Sony Xperia 5 II. Его представят 17 сентября.
В видео показывают камеру новинки. В ней будут широкоугольный, ультраширокоугольный и телефото модули. Апертуры у камер тоже известны: ƒ/1.7, ƒ/2.2 и ƒ/2.4.
Однако даже интереснее аппаратной части выглядит программное обеспечение. Sony Xperia 5 II сможет отслеживать взгляд человека, который смотрит в камеру, в реальном времени. Это должно помочь фокусировке. Сообщается, что смартфон будет поддерживать запись видео в 4K при 120 FPS и включённом HDR.
Также немаловажно, что Sony Xperia 5 II получит 3,5-мм разъём для наушников. Экран смартфона диагональю 6,1 дюйма и соотношением сторон 21: 9 будет обновляться с частотой до 120 Гц. Устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Ferra.ru: последние новости
В России создали самую лёгкую обувь в мире В России создали самую лёгкую обувь в мире Huawei опровергла скорый выпуск смартфона на собственной операционной системе Huawei опровергла скорый выпуск смартфона на собственной операционной системе Найден способ использовать Telegram для кражи денег Найден способ использовать Telegram для кражи денег
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
«Зомби с голыми сиськами»
«Зомби с голыми сиськами»
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение