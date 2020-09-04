Раскрыты подробности о новом смартфоне Sony Xperia 5 II

Сетевой инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал промовидео нового компактного смартфона Sony Xperia 5 II. Его представят 17 сентября.

В видео показывают камеру новинки. В ней будут широкоугольный, ультраширокоугольный и телефото модули. Апертуры у камер тоже известны: ƒ/1.7, ƒ/2.2 и ƒ/2.4.

Однако даже интереснее аппаратной части выглядит программное обеспечение. Sony Xperia 5 II сможет отслеживать взгляд человека, который смотрит в камеру, в реальном времени. Это должно помочь фокусировке. Сообщается, что смартфон будет поддерживать запись видео в 4K при 120 FPS и включённом HDR.

Также немаловажно, что Sony Xperia 5 II получит 3,5-мм разъём для наушников. Экран смартфона диагональю 6,1 дюйма и соотношением сторон 21: 9 будет обновляться с частотой до 120 Гц. Устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.