США нашли на орбите засекреченный китайский корабль

Запущенный сегодня китайский многоразовый испытательный космический корабль, который российские эксперты считают возможным аналогом американского секретного военного челнока X-37B, обнаружен на околоземной орбите, следует из данных ВВС США , опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Как сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), в пятницу с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".

По данным американских военных, аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил РИА Новости, что скупая официальная информация об этом запуске говорит о том, что Китай мог вывести на орбиту аналог американского секретного военного челнока X-37B. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов сказал агентству, что из неофициальных и полуофициальных источников известно о многолетней разработке Китаем крылатого космоплана "Шэньлун", не исключив его первого запуска в пятницу.

Впрочем, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин заявил РИА Новости, что выведенный на орбиту корабль, скорее всего, предназначен для длительных технологических экспериментов, а не военных задач.

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing . С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения. Американские военные заявляли, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".