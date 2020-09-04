Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский корабль 

РИА Новости 1 час назад
США нашли на орбите засекреченный китайский корабль
Фото: depositphotos.com
Запущенный сегодня китайский многоразовый испытательный космический корабль, который российские эксперты считают возможным аналогом американского секретного военного челнока X-37B, обнаружен на околоземной орбите, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
Как сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), в пятницу с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".
По данным американских военных, аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил РИА Новости, что скупая официальная информация об этом запуске говорит о том, что Китай мог вывести на орбиту аналог американского секретного военного челнока X-37B. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов сказал агентству, что из неофициальных и полуофициальных источников известно о многолетней разработке Китаем крылатого космоплана "Шэньлун", не исключив его первого запуска в пятницу.
Впрочем, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин заявил РИА Новости, что выведенный на орбиту корабль, скорее всего, предназначен для длительных технологических экспериментов, а не военных задач.
Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения. Американские военные заявляли, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года выразил опасение, что X-37B может использоваться американскими военными в качестве носителя оружия. По его словам, такой аппарат нельзя засечь системой предупреждения о ракетном нападении. В то же время российские военные сообщали, что отслеживают все маневры американского челнока на орбите.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Комментарии
Наука и техника , Армия , Дмитрий Рогозин , Иван Моисеев , Игорь Лисов , Андрей Ионин , Институт космической политики , Boeing , Роскосмос , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
«Зомби с голыми сиськами»
«Зомби с голыми сиськами»
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение