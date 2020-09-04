Ученые оценили количество углерода в Мировом океане

Британские и немецкие ученые показали, что Мировой океан поглощает на 10% больше углекислого газа, чем это предполагали предыдущие модели. В новом исследовании авторы учли разность температур на поверхности океана и на глубине, существенно влияющую на его растворимость. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Предыдущие оценки перемещения углерода между атмосферой и Мировым океаном не учитывали разницы температур на поверхности воды и на глубине нескольких метров. В своем новом исследовании ученые из Эксетерского университета совместно с коллегами из Шотландии Германии учли этот факт и обнаружили значительно более высокий приток углерода в океан, чем это полагалось ранее. Исследователи проанализировали спутниковые данные по потокам углекислого газа с 1992 по 2018 год и собрали большую базу измерений приповерхностного CO2. Оказалось, что в некоторых местах в определенное время поглощение газа водой может быть вдвое больше по сравнению с существующими моделями.

«Половина углекислого газа, выделяющегося в результате деятельности человека, не задерживается в атмосфере, а поглощается океанами и наземной растительность, — рассказывает один из авторов статьи, профессор Эксетерского университета Эндрю Уотсон. — Предыдущие исследования игнорировали небольшую разницу температур между поверхностью океана и глубиной, на которой производились измерения, а эти различия крайне важны, так как растворимость углекислого газа очень сильно зависит от температуры».

По подсчетам ученых Мировой океан поглощает на 10% больше углекислого газа, чем это предполагалось ранее. Такая оценка намного лучше согласуется с результатами независимого расчета количества углерода в океане, который был проведен на основе данных с исследовательских судов, собиравшихся на протяжении десятилетий. Совпадение двух этих оценок, основанных на различных методах исследования, дает дополнительную уверенность в их надежности.