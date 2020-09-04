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SpaceX разогнала интернет до 100 мегабит в секунду 

Популярная механика и ещё 2 1 час назад
SpaceX разогнала интернет до 100 мегабит в секунду
Фото: Популярная механика
Система спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX продемонстрировала скорость скачивания на уровне 100 мегабит в секунду.
По словам представителя SpaceX который занимается тестированием пользовательских терминалов Starlink, сеть обеспечивает кратчайший пинг (время реакции на запрос), который позволяет играть в онлайн-игры и скачивать сразу несколько роликов в HD-формате. В тестировании сети принимали участие бета-пользователи, оставившие заявку на сайте Starlink. В настоящее время проходит тестирование межспутникового соединения между космическими аппаратами Starlink.
В результате испытаний парой спутников при помощи лазерной связи было передано около 100 гигабайт данных между собой. В SpaceX утверждают, что полномасштабное использование данной технологии сделает Starlink одним из самых быстрых вариантов передачи данных по всему миру, что должно заинтересовать и Министерство обороны США с последующим инвестированием в Starlink для использования системы в качестве связи с истребителями ВВС США.
Первую публичную версию сети SpaceX планирует развернуть уже в текущем году. Раскрытие скорости спутникового интернета произошло на фоне борьбы SpaceX за получение от Федеральной комиссии по связи США поддержки до 16 миллиардов долларов в течение 10 лет на оснащение интернетом сельских территорий страны. Согласно требованиям регулятора, скорость скачивания при этом должна составлять не менее 25 мегабит в секунду, а пинг не должен превышать 100 миллисекунд.
В августе более десяти бета-пользователей интернета Starlink американской компании SpaceX раскрыли скорости системы: согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость скачивания составила 11-60 мегабит в секунду, загрузки — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала составило 31-94 миллисекунды, а у некоторых пользователей — 20-21 миллисекунду. В настоящее время на околоземной орбите находится более 700 космических аппаратов системы Starlink, всего планируется размещение 12 тысяч таких спутников.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Пентагон , SpaceX
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