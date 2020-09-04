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Ученые начали решать проблему снежных заносов в Арктике 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Ученые начали решать проблему снежных заносов в Арктике
Фото: РИА Новости
Об этом рассказал глава департамента комплексного изучения Арктики СФУ и руководитель работ по проекту Юрий Захаринский, передает ТАСС.
Специалисты намерены выяснить, как исправить ситуацию на дороге Норильск — Кайеркан — аэропорт Алыкель в Таймырском районе Красноярского края. Снежные завалы в этих местах достигают 6 метров — это парализует движение и приносит трудности работникам Надеждинского металлургического завода, жителям Большого Норильска, тем кто едет в аэропорт или прилетает в Алыкель.
В СФУ уточнили, что проблема не новая, и в 1930-1940-х годах на ее решение тратили много денег и ресурсов. Бывало так, что завалы достигали 30 метров, а однажды поезд 28 дней проходил расстояние в 90 километров из Дудинки в Норильск. Тогда инженер Михаил Потапов сконструировал специальные щиты, сметающие снег, но за 50 лет климат изменился и проблема вернулась.
Исследования запланированы на полтора года. За это время ученые исследуют разработку Потапова, климатические изменения в Арктике и состояние вечной мерзлоты, установят основные проблемные места, выберут наиболее эффективные снегонаправляющие конструкции и определят лучшие места для их установки. По итогу они намерены представить разработки, которые будут эксплуатироваться не менее чем до 2050 года.
В 2017 году ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) и Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН разработали специальный материал для строительства дорог в Арктической зоне. Изготовленный из природного сырья диатомит позволяет избежать вздутия грунта из-за замерзания содержащейся в нем влаги. Эксперименты с его использованием проводятся в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и Забайкалье.
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Комментарии
Наука и техника , Юрий Захаринский , Михаил Потапов , РАН , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Норильск
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