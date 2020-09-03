Людям раскрыли, как предсказать свою смерть

Ученые из университета Восточной Англии разработали приложение, которое позволяет спрогнозировать возраст смерти, сообщает The Sun. При разработке использовались данные о состоянии здоровья более 100 тысяч человек старше 60 лет.

Группа исследователей проводила мониторинг жизненно важных показателей каждые полгода. В итоге эксперты составили список из 648 так называемых профилей риска. Они и стали основой приложения.

Приложение высчитывает возможный возраст смерти, анализируя пол, возраст, массу тела, набор вредных привычек или их отсутствие, наличие хронических заболеваний. Кроме того, учитываются и такие факторы как давление, место жительства, раса.

Руководитель группы разработчиков приложения Елена Кулинская отметила, что приложение создано для того, чтобы «люди задумались о том, как увеличить продолжительность жизни». Главная цель программы — дать человечеству повод задуматься над образом жизни.

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