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Ученые создали «калькулятор смерти» 

Общественная служба новостей 4 часа назад
Людям раскрыли, как предсказать свою смерть
Фото: РИА Новости
Ученые из университета Восточной Англии разработали приложение, которое позволяет спрогнозировать возраст смерти, сообщает The Sun. При разработке использовались данные о состоянии здоровья более 100 тысяч человек старше 60 лет.
Группа исследователей проводила мониторинг жизненно важных показателей каждые полгода. В итоге эксперты составили список из 648 так называемых профилей риска. Они и стали основой приложения.
Приложение высчитывает возможный возраст смерти, анализируя пол, возраст, массу тела, набор вредных привычек или их отсутствие, наличие хронических заболеваний. Кроме того, учитываются и такие факторы как давление, место жительства, раса.
Руководитель группы разработчиков приложения Елена Кулинская отметила, что приложение создано для того, чтобы «люди задумались о том, как увеличить продолжительность жизни». Главная цель программы — дать человечеству повод задуматься над образом жизни.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что США подтвердили выход из ВОЗ. В планы США входит отзыв своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации. Деньги, которые выделяются из бюджета США для ВОЗ, будут перенаправлены на другие программы ООН.
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Наука и техника , Наука , ООН , ВОЗ
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