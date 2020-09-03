Слоны могут «ловить зевок» от человека

Стоит кому-то лишь раз зевнуть, как все вокруг тоже начинают зевать. Оказалось, что «передать зевок» можно не только человеку. Повторить его могут и слоны! Правда, делают это животные только при тех людях, которых они хорошо знают.

Исследователь Зои Россман работала со стадом животных в парке слонов Книсна в Южной Африке (Knysna Elephant Park). Когда смотрители парка зевали перед африканскими слонами, они обнаружили, что те с большой вероятностью тоже зевнут. Россман отмечает, что это первый случай, когда животное, не имеющее близкого родства с человеком, и которое не живет в одной среде с ним, повторяет его поведение.

В парке, где Россман и ее коллеги занимались своим исследованием, живут осиротевшие и спасенные слоны. В заповеднике их лечат и оберегают, поэтому у особей, которые живут в этом месте, особые и продолжительные отношения с людьми. Именно поэтому Россман решила проверить свою теорию, о том, что слоны, как высокоинтеллектуальные существа, могут повторять за другими видами, с которыми у них сложились определенные отношения.

Гипотеза о том, что слоны могут «ловить» зевок человека появилась у исследователя еще в 2017 году. Тогда Россман изучала стадо из десяти пленных африканских слонов в течение 13 ночей. Она заметила, что слоны повторяют за своими смотрителями, даже когда те зевают специально. В этот раз команда ученых смогла дольше пронаблюдать за этой тенденцией и подтвердить свою теорию.

Как считают авторы работы, слоны могут повторять зевки и за своими сородичами в дикой природе, так как это вызывает у животных определенное «возбуждение и активацию мозга». Спонтанная зевота характерна для всех классов позвоночных, но «заразная» зевота встречается реже и наблюдается только у нескольких видов.

Россман сказала, что обнаружение такого поведения у слонов должно подчеркнуть необходимость специального подхода к их сохранению.