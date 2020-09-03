Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оказалось, что слоны могут «ловить зевок» от человека 

Популярная механика 47 минут назад
Слоны могут «ловить зевок» от человека
Фото: Zoë T. Rossman
Стоит кому-то лишь раз зевнуть, как все вокруг тоже начинают зевать. Оказалось, что «передать зевок» можно не только человеку. Повторить его могут и слоны! Правда, делают это животные только при тех людях, которых они хорошо знают.
Исследователь Зои Россман работала со стадом животных в парке слонов Книсна в Южной Африке (Knysna Elephant Park). Когда смотрители парка зевали перед африканскими слонами, они обнаружили, что те с большой вероятностью тоже зевнут. Россман отмечает, что это первый случай, когда животное, не имеющее близкого родства с человеком, и которое не живет в одной среде с ним, повторяет его поведение.
В парке, где Россман и ее коллеги занимались своим исследованием, живут осиротевшие и спасенные слоны. В заповеднике их лечат и оберегают, поэтому у особей, которые живут в этом месте, особые и продолжительные отношения с людьми. Именно поэтому Россман решила проверить свою теорию, о том, что слоны, как высокоинтеллектуальные существа, могут повторять за другими видами, с которыми у них сложились определенные отношения.
Гипотеза о том, что слоны могут «ловить» зевок человека появилась у исследователя еще в 2017 году. Тогда Россман изучала стадо из десяти пленных африканских слонов в течение 13 ночей. Она заметила, что слоны повторяют за своими смотрителями, даже когда те зевают специально. В этот раз команда ученых смогла дольше пронаблюдать за этой тенденцией и подтвердить свою теорию.
Как считают авторы работы, слоны могут повторять зевки и за своими сородичами в дикой природе, так как это вызывает у животных определенное «возбуждение и активацию мозга». Спонтанная зевота характерна для всех классов позвоночных, но «заразная» зевота встречается реже и наблюдается только у нескольких видов.
Россман сказала, что обнаружение такого поведения у слонов должно подчеркнуть необходимость специального подхода к их сохранению.
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Популярная механика: последние новости
Черные дыры из темной энергии описали расширение Вселенной Черные дыры из темной энергии описали расширение Вселенной Загадочная фотография Марса завела ученых в тупик Загадочная фотография Марса завела ученых в тупик Объяснено происхождение ржавчины на лишенной кислорода Луне Объяснено происхождение ржавчины на лишенной кислорода Луне
Комментарии
Наука и техника , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве
Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве
«Одноклассники» запустили флешмоб с фотографиями
«Одноклассники» запустили флешмоб с фотографиями
Россияне готовятся остаться на даче из-за боязни ограничений
Россияне готовятся остаться на даче из-за боязни ограничений
Украина вышла из трех соглашений СНГ
Украина вышла из трех соглашений СНГ
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Ефремов собрал вещи в тюрьму
00:54
Ефремов собрал вещи в тюрьму
Происшествия Общество
Россия и Белоруссия договорились по нефти и газу
00:19
Россия и Белоруссия договорились по нефти и газу
В мире Политика
США испытали «сдерживающее Россию» оружие
01:12
США испытали «сдерживающее Россию» оружие
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение