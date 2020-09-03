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Утечка воздуха с МКС увеличилась. Найти ее не удается 

Популярная механика и ещё 1 53 минуты назад
Утечка воздуха с МКС увеличилась. Найти ее не удается
Фото: NASA
В сентябре прошлого года астронавты заметили небольшую утечку на МКС, однако почти год ничего не предпринимали, так как потери были незначительными. Теперь воздух начал покидать станцию более серьезными темпами.
С Международной космической станции всегда вытекает немного воздуха. Это связано с разного рода дефектами в строении оболочек станции, ведь сделать систему на 100% герметичной в условиях космического пространства невозможно. Количество покидающего МКС воздуха в обычных условиях крайне мало и легко восполняется.
Обнаруженная в сентябре 2019 года утечка была немного больше штатного уровне потери воздуха, однако NASA не предпринимало никаких мер для ее устранения, так как на тот момент на борту были более важные задачи. У астронавтов при этом не было достаточно времени, чтобы собрать больше сведений о проблеме.
Но в августе воздух с МКС начал утекать быстрее. По словам представителей NASA, скорость потери хоть и выросла за год, но все еще не представляет существенной опасности для членов экипажа МКС. Однако при дальнейшем ее увеличении у астронавтов могут возникнуть проблемы. Поэтому агентство дало указание трем членам экипажа — двум представителям России и одному американцу — найти и устранить утечку воздуха.
Для начала астронавты решили перекрыть люки, соединяющие российский модуль «Звезда» с остальными частями МКС. Они подозревали, что утечка находится именно в этом модуле, который ранее использовался для жизнеобеспечения. Оттуда члены экипажа и команды на Земле следили за давлением воздуха в каждой секции, чтобы выяснить, в какой их них «подтекает».
Изначально NASA предполагало, что американские и российские специалисты обнаружат утечку к концу прошлой недели, однако этого сделать не удалось. Поэтому астронавты решили потратить дополнительные несколько дней на сбор данных из люков. На данный момент члены экипажа МКС не смогли обнаружить утечку и стараются собрать как можно больше информации о потере воздуха на станции.
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Наука и техника , Технологии , NASA
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