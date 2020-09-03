Создан квантовый интернет для восьми пользователей

Международная команда исследователей на шаг приблизилась к созданию доступного квантового интернета. В отличие от обычной «всемирной паутины», эта технология абсолютно безопасна и защищена от кибератак.

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В современном интернете используются сложные алгоритмы для защиты информации, но практически любой из них можно обойти. Хакеры по всему миру используют «лазейки» в коде и могут получать доступ к конфиденциальным данным и финансовым активам. Потери из-за кибермошенничества на сегодня измеряются миллиардами долларов ежегодно. По прогнозам, эти финансовые потери только вырастут, поэтому исследователи по всему миру сосредоточены на разработке более безопасных систем передачи информации.

Одной из самых безопасных альтернатив привычной нам web-паутине считается квантовый интернет. В такой технологии для передачи информации используется квантовое распределение ключей, основанное на запутанности фотонов. Использование такого распределения ключей позволяет легко обнаружить вмешательство третьей стороны при передаче информации между двумя пользователями: если попытаться считать или изменить передаваемые данные, система меняет свое состояние, и ее становится невозможно правильно прочитать.

На сегодня уже имеется несколько экспериментальных систем квантового интернета, однако все они стоят миллионы или даже миллиарды долларов. Физики из Бристольского университета в новой работе смогли соединить восемь пользователей с помощью квантовой сети всего за $400 тысяч. Для этого исследователи использовали всего восемь приемников — по одному на каждого пользователя. Самый первый квантовый интернет потребовал бы использования для такого количества пользователей 56 устройств.