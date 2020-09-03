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Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink 

ТАСС и ещё 4 44 минуты назад
SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двенадцатой по счету группировкой микроспутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 08:46 по времени восточного побережья США (15:46 мск).
Как сообщила компания, первая ступень ракеты-носителя использована повторно. Спутники выведут на орбиту на высоте 550 км от Земли.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. 11-я была отправлена 18 августа.
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Наука и техника , SpaceX , США
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