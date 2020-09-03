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Японские ученые изобрели новую медицинскую маску в виде веера 

Мир24 10 минут назад
Японские ученые изобрели уникальную медицинскую маску
Фото: МТРК «МИР» / Дарья Журавлёва
В японском Университете искусств Киото разработали новый вид медицинской маски. Она позволяет людям принимать пищу и общаться, при этом не опасаясь распространения коронавирусной инфекции, пишет агентство Kyodo.
Как отмечается, дизайнеры задались целью сделать маску, которую можно не закреплять на лице, а держать в руке, как веер. Новая маска представляет собой защитный слой, который натянут на каркас и прикреплен к бумажной ручке. ее можно держать в одной руке и прикрывать ею нос и рос во время разговора или приема пищи.
По словам автора проекта Масако Сасаки, она хотела разработать способ уменьшить повседневные неудобства и ввести в стране новый базовый этикет.
Уже 20 человек протестировали маску. Они признались, что маска более удобная, чем это может показаться на первый взгляд. Маска на ручке дает ощущение защищенности, а это главное, указали добровольцы.

«Новая маска — шаг на пути к возвращению японцев к нормальной жизни», — подчеркнул доцент Киотского университета Такаюки Миядзава, который принимал участие в разработке этого приспособления.

Ранее ученые в Португалии создали первую маску, которая благодаря инновационному покрытию нейтрализует коронавирус.
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Наука и техника , Киото
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