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Роботы «Уран-14» будут тушить пожары в опасных для человека условиях 

News.ru 38 минут назад
Роботы «Уран-14» будут тушить пожары
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Беспилотные наземные роботы «Уран-14» собираются применять не только во время боевых действий, но и при тушении опасных для человека пожаров.
Как сообщили источники портала «Известия», наземные системы «Уран-14» способны выдерживать высокие температуры и работать в условиях опасных для человека. Роботами можно управлять дистанционно.
Ожидается, что «Уран-14» сможет работать во время стихийных бедствии и во время других тяжёлых условий, при которых человек не может работать.
Система способна тушить пожары на расстоянии 25 метров (пенная струя) и 50 метров (водная струя). Водяной пожарный насос, которым оснащён «Уран-14», может производить две тысячи литров в минуту.
Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году «Уран-14» участвовал в тушении пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
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Наука и техника , Армия , газета "Известия"
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