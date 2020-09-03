Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA испытало разгонные блоки для ракеты SLS 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
NASA испытало разгонные блоки для ракеты SLS
Фото: NASA
NASA официально завершило испытание разгонного блока сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которую будет использовать для первого беспилотного запуска космического корабля «Орион».
Сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) разрабатывается NASA уже давно — её первый полет должен был состояться еще в 2016 году, однако с тех пор не раз переносился. На данный момент он запланирован на 2021 год: ракета, в рамках миссии «Артемида-1», должна будет вывести в космос беспилотный корабль "Орион" — тот должен будет совершить облёт Луны и вернуться к Земле.
Испытания Flight Support Booster-1 (FSB-1) проводили специалисты NASA совместно с представителями концерна Northrop Grumman, который является основным подрядчиком по созданию разгонных блоков. Тесты прошли в штате Юта на полигоне в Промонтори, где разгонные блоки, будучи закреплёнными горизонтально на специальном стенде, отработали на расчётной мощности более 2 минут. Примерно столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту.
В ходе тестов проверялось функционирование всех систем двигателя, его характеристик двигателя, а также возможность использования в конструкции разгонного блока новых материалов и технологий с прицелом на их внедрение в эксплуатацию после миссии "Артемида-3". Каждая ракета SLS получит по паре разгонных блоков, обеспечивающих 75% необходимой для выхода на орбиту тяги.
Напомним, в декабре 2019 года глава NASA Джим Брайденстайн объявил, что сборка центрального блока SLS, которая будет использоваться в «Артемиде-1», завершена. Блок создавался на предприятии Michoud Assembly Facility, которое принадлежит NASA; помимо космического агентства США, в разработке принимали участие компании Boeing и Aerojet Rocketdyne. Финальные испытания собранный блок пройдёт в Космическом центре имени Джона Стенниса.
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Популярная механика: последние новости
Черные дыры из темной энергии описали расширение Вселенной Черные дыры из темной энергии описали расширение Вселенной Загадочная фотография Марса завела ученых в тупик Загадочная фотография Марса завела ученых в тупик Утечка воздуха с МКС увеличилась. Найти ее не удается Утечка воздуха с МКС увеличилась. Найти ее не удается
Комментарии
Наука и техника , Жизнь на Марсе , Boeing , Роскосмос , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева
Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Спецоперация по задержанию подпольных оружейников попала на видео
00:36
Спецоперация по задержанию подпольных оружейников попала на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Находка ввела режим ЧС: все плохо
01:47
Находка ввела режим ЧС: все плохо
Общество
По рублю: Ефремов заплатил потерпевшим
00:54
По рублю: Ефремов заплатил потерпевшим
Происшествия
Лукашенко перехватил разговор Меркель о Навальном
00:50
Лукашенко перехватил разговор Меркель о Навальном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение