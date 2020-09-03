NASA испытало разгонные блоки для ракеты SLS 

NASA официально завершило испытание разгонного блока сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которую будет использовать для первого беспилотного запуска космического корабля «Орион».

Сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) разрабатывается NASA уже давно — её первый полет должен был состояться еще в 2016 году, однако с тех пор не раз переносился. На данный момент он запланирован на 2021 год: ракета, в рамках миссии «Артемида-1», должна будет вывести в космос беспилотный корабль "Орион" — тот должен будет совершить облёт Луны и вернуться к Земле.

Испытания Flight Support Booster-1 (FSB-1) проводили специалисты NASA совместно с представителями концерна Northrop Grumman, который является основным подрядчиком по созданию разгонных блоков. Тесты прошли в штате Юта на полигоне в Промонтори, где разгонные блоки, будучи закреплёнными горизонтально на специальном стенде, отработали на расчётной мощности более 2 минут. Примерно столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту.

В ходе тестов проверялось функционирование всех систем двигателя, его характеристик двигателя, а также возможность использования в конструкции разгонного блока новых материалов и технологий с прицелом на их внедрение в эксплуатацию после миссии "Артемида-3". Каждая ракета SLS получит по паре разгонных блоков, обеспечивающих 75% необходимой для выхода на орбиту тяги.