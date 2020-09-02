Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале нашли следы древнего торгового пути 

Lenta.ru 1 час назад
На Ямале нашли следы древнего торгового пути
Фото: страница «МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН» во «ВКонтакте»
Археологи нашли на Ямале следы древнего торгового пути — новгородские ключи от сундуков первой половины XII века. Об этом сообщили в Научном центре изучения Арктики.
Ученые не утверждают, что новгородские купцы были на территории современного Ямало-Ненецкого округа, но не исключают, что на сопредельных территориях могли существовать торжища, откуда товары попадали на Полярный Урал, а затем и на Ямал, объяснил руководитель раскопок, старший научный сотрудник центра Андрей Плеханов.
Раскопки шли на памятнике «Нгарка-Едетаяха 2», рядом с местом, где река Нгарка-Едетаяха впадает в протоку Зырянская Обь, на полуострове Ямал. Кроме ключей от сундуков ученые нашли медный котелок из Предуралья, следы плавки меди и другие объекты. Им также удалось обнаружить литник (часть металла, остающаяся после литья), указывающий на то, что в средневековье население Ямала занималось обработкой меди. Ранее ученые находили новгородский ключ в этом регионе в 2007 году, в поселении Бухта Находка на берегу Карского моря.
27 августа кандидат исторических наук Владимир Питулько рассказал, что жившие около 28,5-27 тысяч лет назад на севере современной Якутии люди смогли наладить уникальные технологии охоты и ведения домашнего хозяйства, благодаря чему покорили «мамонтовые степи» с огромными стадами диких животных. Ученые изучали Янскую стоянку, они узнали, что благодаря технологиям шитья люди смогли обеспечить себя одеждой, обувью, спальными принадлежностями, предметами быта и жильем. В освоении жизни им также помогали длинные острия для охоты на крупных животных, в том числе мамонтов и хищников. Археологи также предположили, что на обнаруженной ими стоянке жила группа численностью около 500 человек, но люди не вступали в близкородственные браки и сохранили репродуктивное здоровье популяции.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Последние новости
Немецкие врачи нашли следы «Новичка» в организме Навального Немецкие врачи нашли следы «Новичка» в организме Навального Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Путин пообещал дать воду в Крым Путин пообещал дать воду в Крым
Комментарии
Наука и техника , Наука , Андрей Плеханов , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
Путин снова бросил ручку
Путин снова бросил ручку
«Обязаны лидировать»: США пригрозили РФ
«Обязаны лидировать»: США пригрозили РФ
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение