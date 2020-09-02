На Ямале нашли следы древнего торгового пути 

Археологи нашли на Ямале следы древнего торгового пути — новгородские ключи от сундуков первой половины XII века. Об этом сообщили в Научном центре изучения Арктики.

Ученые не утверждают, что новгородские купцы были на территории современного Ямало-Ненецкого округа , но не исключают, что на сопредельных территориях могли существовать торжища, откуда товары попадали на Полярный Урал, а затем и на Ямал, объяснил руководитель раскопок, старший научный сотрудник центра Андрей Плеханов

Раскопки шли на памятнике «Нгарка-Едетаяха 2», рядом с местом, где река Нгарка-Едетаяха впадает в протоку Зырянская Обь, на полуострове Ямал. Кроме ключей от сундуков ученые нашли медный котелок из Предуралья, следы плавки меди и другие объекты. Им также удалось обнаружить литник (часть металла, остающаяся после литья), указывающий на то, что в средневековье население Ямала занималось обработкой меди. Ранее ученые находили новгородский ключ в этом регионе в 2007 году, в поселении Бухта Находка на берегу Карского моря.

27 августа кандидат исторических наук Владимир Питулько рассказал, что жившие около 28,5-27 тысяч лет назад на севере современной Якутии люди смогли наладить уникальные технологии охоты и ведения домашнего хозяйства, благодаря чему покорили «мамонтовые степи» с огромными стадами диких животных. Ученые изучали Янскую стоянку, они узнали, что благодаря технологиям шитья люди смогли обеспечить себя одеждой, обувью, спальными принадлежностями, предметами быта и жильем. В освоении жизни им также помогали длинные острия для охоты на крупных животных, в том числе мамонтов и хищников. Археологи также предположили, что на обнаруженной ими стоянке жила группа численностью около 500 человек, но люди не вступали в близкородственные браки и сохранили репродуктивное здоровье популяции.