Названы самые популярные гаджеты у россиян

Накануне международной выставки электроники IFA 2020 Яндекс. Маркет назвал наиболее востребованные модели смартфонов, ноутбуков и наушников в России . Данные основываются на переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 27 августа, сообщает пресс-служба сервиса.

В апреле-мае из-за режима самоизоляции популярностью пользовалась компьютерная техника. Многим россиянам пришлось уйти на удаленку и обустроить рабочие места дома. Именно весной спрос на эту технику возрос на 40%.

Средний ноутбук, которым интересовались россияне в 2020 году, стоит 56 тысяч рублей. Почти 70% переходов пришлось на классические лэптопы, а игровые и ноутбуки-трансформеры пользуются куда более скромным спросом. Наиболее востребованными в этом году стали устройства компании ASUS. А модели ноутбуков — от Apple : MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16. Третье место занял ASUS VivoBook 15 X512, четвёртое — MacBook Pro 13, а пятое досталось ASUS TUF Gaming FX505.

Усредненный смартфон, которым интересовались пользователи Яндекс. Маркета, стоит 20 тысяч рублей. Среди приоритетов при выборе числятся объем памяти в 64 ГБ, емкость аккумулятора в 3500–4500 мАч и модуль для бесконтактных платежей NFC. Среди смартфонов самым популярным брендом оказался Xiaomi — 28% переходов. Но первые место среди моделей досталось Samsung, а именно Galaxy A51. Второе и третье место у продукции Xiaomi — Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Пятерку замыкают две версии iPhone 11 на 64 и 128 ГБ.

Пик популярности на наушники пришелся на 23 февраля и 8 марта. Самым популярным брендом у пользователей снова оказались Xiaomi, а наиболее востребованной моделью стали бюджетные Xiaomi Redmi AirDots. Следом идут модные TWS-гарнитуры от Apple — AirPods 2 и AirPods Pro. Четвертое место у Xiaomi AirDots Pro 2, а пятое за Samsung Galaxy Buds+.