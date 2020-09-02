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Исландию удалось заснять без облаков 

Популярная механика 1 час назад
Исландию удалось заснять без облаков
Фото: Reuters
"Европейское космическое агентство" (ESA) представило уникальный снимок Исландии, сделанный с космической орбиты. На фотографии островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана, запечатлено без облаков над ним.
Снимок, сделанный спутником миссии Copernicus Sentinel-3 14 августа 2020 года, позволяет рассмотреть всю территорию острова. Большая белая область, видимая на острове, представляет собой национальный парк, окружающий ледник Ватнайёкюдль. При площадь около 8400 кв. км со средней толщиной льда более 900 м, Ватнайёкюдль считается не только самым большим ледником в Исландии, но и самым большим ледником в Европе.
Белое круглое пятно в центре страны — это Хофсьёкюдль, третий по величине ледник страны и крупнейший действующий вулкан. Вытянутая белая область к западу от Хофсйёкюдля — это Лангьёкюдль, вторая по величине ледяная шапка Исландии.
Рейкьявик, столица и крупнейший город Исландии, расположен на полуострове Селтьярнарнес, что на юго-западе Исландии. В верхнем левом углу изображения можно увидеть несколько вихрей морского льда у побережья Гренландии.
Отсутствие облаков позволяет рассмотреть со спутникового снимка не только ледники, которыми славится Исландия, но и участки страны, покрытые зеленью. Растительность хорошо выделяется на фоне льдов и окружающих остров тёмно-синих вод Атлантического океана и Северного Ледовитого океана, которые омывают Исландию. В ESA назвали сделанную фотографию редкой и уникальной возможностью увидеть разом целое государство без каких-либо облаков на его поверхностью.
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Комментарии
Наука и техника , Европейское космическое агентство , Исландия
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